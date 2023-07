Golf, Scottish Open 2023: 8 top-10 al via. Presenti anche i fratelli Molinari e Migliozzi

Entra nel vivo il mese di luglio per il circuito golfistico, che dal 20 al 23 di questo mese sarà protagonista con la 151esima edizione del The Open. Ma questo fine settimana l’antipasto è rappresentato dal Genesis Scottish Open, evento organizzato dal DP World Tour e dal PGA Tour. Un campo partecipanti di livello assoluto, con 8 tra i migliori 10 al mondo, compreso il numero uno del mondo Scottie Scheffler. Con lui, in campo, tra i big ecco pure il nordirlandese Rory McIlroy (terzo), i californiani Patrick Cantlay (quarto), Xander Schauffele (sesto, difenderà il titolo conquistato nel 2022) e Max Homa (ottavo). Senza dimenticare il norvegese Viktor Hovland (quinto), l’inglese Matt Fitzpatrick (nono) e il texano Jordan Spieth (decimo).

Nel field anche tre italiani: Guido Migliozzi e i due fratelli Francesco ed Edoardo Molinari. Prova decisamente importante in particolar modo per “Chicco”, che torna in Europa dopo una prima parte di stagione vissuta negli States. Il torinese disputerà i primi due round della competizione al fianco del capitano della Ryder Cup, l’inglese Luke Donald, il quale ovrà decidere nelle prossime settimane una delle sei wild card a disposizione per completare il roster del team Europe.