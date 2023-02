Fiorentina agli ottavi di Conference League: tutte le possibili avversarie

La Fiorentina è agli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Gli uomini di Italiano, dopo aver vinto all’andata 0-4 in Portogallo, non si sono fatti scappare dalle mani la qualificazione praticamente acquisita, portando a casa un risultato positivo ed eliminando il Braga. Venerdì ci sarà il sorteggio per la nuova fase della competizione e qui, la Fiorentina, potrà affrontare tutte le squadre testa di serie, ovvero, tutte quelle che hanno vinto il loro girone di Conference. Ecco la lista completa:

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)