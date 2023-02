Sorteggio ottavi di finale Conference League 2022/2023 in tv: data, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming, sulla data e sull’orario. Venendo a queste ultime informazioni, è bene sapere che si terranno alle ore 13 di venerdì 24 febbraio presso la sede Uefa a Nyon. Quasi certa di trovarsi in Svizzera la Fiorentina, che ha vinto 0-4 all’andata dei playoff contro il Braga, buone chance anche per la Lazio che ha battuto il Cluj e resta superiore ai rumeni. La diretta tv del sorteggio sarà garantita su Sky Sport 24 in tv e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una tra AZ Alkmaar, Djurgården, Istanbul Başakşehir (non potrà essere affrontata dalla Fiorentina), Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham.