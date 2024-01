FA Cup, sorteggio quarto turno: Tottenham e Manchester City di nuovo protagonisti, Chelsea ospita Aston Villa

I sorteggi hanno deciso i match del quarto turno di FA Cup. Il Tottenham si prepara alla sfida contro il Manchester United, squadra incontrata solo qualche giorno fa. Va in trasferta l’Aston Villa, che dovrà affrontare il Chelsea. Grande momento per il Maidston United, formazione di sesta divisione che scenderà in campo contro l’Ipswich. Anche l’Eastleigh, fuori campionato, potrebbe ospitare il Manchester United se riuscirà a siglare il successo contro il Newport Country e la squadra di Ten Hag troverà vincerà su Wigan. Possibile derby tra West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers, che però deve prima affrontare il Brentford.