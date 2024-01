Coppa di Francia, sorteggiati i sedicesimi: PSG contro Orelans, Gattuso a Rennes e Monaco a Rodez

Sono state sorteggiati le partite dei sedicesimi di Coppa di Francia. Il PSG giocherà contro l’Orleans, squadra impegnata in terza divisione. Gattuso invece guiderà il Marsiglia in trasferta a Rennes e Monaco dovrà sfidare Rodez, con Farioli che invece si prepara al Bordeux, Questi i match previsti:

Rennes – Marsiglia

SC Feignies – Montpellier

Nantes – Stade Lavallois

US Orleans – PSG

Le Puy Foot 43 Auvergne – US du Littoral de Dunkerque

Racing Club de France – Lille

Clermont – Strasburgo

Sochaux – Reims

Trelissac FC – Brest

FC Rouen 1899 – Tolosa

Valenciennes – Paris FC

Bergerac Perigord FC – Lione

Rodez – Monaco

Chateauroux – Le Havre

AS Saint-Priest – SO Romorantin

Bordeaux – Nizza