F1 test Bahrain 2024: Leclerc miglior tempo nel day-3 e bel passo gara, Verstappen costante

Vanno in archivio i test di F1 in Bahrain e nel day-3 è Charles Leclerc a far registrare il miglior tempo in assoluto sul giro secco, in 1.30.322 nel corso della simulazione della qualifica con la gomma C5, mettendosi alle spalle George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Kick Sauber), quindi Max Verstappen (che lo fa segnare però con gomma più dura) dietro di otre quattro decimi. Da ricordare che a causa dell’ennesimo tombino saltato e colpito da Sergio Perez non c’è stata la pausa intermedia di giornata, ma la sessione ha avuto un’unica tirata fino alle 17.10. Al di là del bel crono del monegasco della Ferrari, c’è anche da fare i conti con un passo gara che pare ottimo per il classe 1997 del Cavallino, con un crollo prestazionale però andando avanti coi giri. Il tre volte campione del mondo della Red Bull, invece, mostra una costanza senza pari e, al di là presumibilmente di alcune prove col carico di benzina, sembra gestire le gomme ancora una volta meglio di tutti. Ma ne sapremo di più soltanto giovedì prossimo dopo le prove libere del primo Gran Premio stagionale.

CLASSIFICA TEMPI DAY 3 TEST BAHRAIN F1

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.322 (C4)

2. George Russell (Mercedes) +0.046 (C4)

3. Guanyu Zhou (Kick Sauber) +0.325 (C4)

4. Max Verstappen (Red Bull) +0.433 (C3)

5. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +0.453 (C4)

6. Alexander Albon (Williams) +0.662 (C4)

7. Oscar Piastri (McLaren) +0.708 (C3)

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.837 (C3)

9. Carlos Sainz (Ferrari) +0.925 (C3)

10. Sergio Pérez (Red Bull) +1.161 (C3)

11. Nico Hulkenberg (Haas) +1.364 (C3)

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1.677 (C5)

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1.716 (C3)

14. Lando Norris (McLaren) +1.786 (C43)

15. Pierre Gasly (Alpine) +1.827 (C3)

16. Kevin Magnussen (Haas) +2.731 (C3)

17. Esteban Ocon (Alpine) +2.757 (C3)

18. Valtteri Bottas (Kick Sauber) +3.206 (C3)

19. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +6.693 (C1)

20. Logan Sargeant (Williams) NO TIME