LIVE – F1, Test Bahrain 2024: la terza giornata (DIRETTA)

I test pre stagionali di Formula 1 giungono al termine. Oggi sulla pista del Bahrain vanno in scena le ultime due sessioni, in cui team e piloti tenteranno di collezionare quanti più dati possibili. Il via per il terzo e ultimo giorno di test è previsto per le 8:00 italiane, con la sessione mattutina in programma fino alle 12:00. Dopo una breve pausa pranzo, si torna in pista nel pomeriggio tra le 13:00 e le 17:00. Successivamente, si rivedranno le monoposto sull’asfalto la prossima settimana per il primo Gran Premio dell’anno.

DOVE VEDERLI IN DIRETTA

