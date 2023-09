F1 Singapore 2023, Leclerc: “La crescita dell’auto è la priorità. Sainz in grande forma”

Alla vigilia del weekend di F1 che si svolgerà a Singapore, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha parlato degli obiettivi della scuderia. Ecco le sue parole a Sky: “Sarebbe una bugia dire che la classifica non c’interessa, ma la vera priorità ora è la crescita della macchina. Carlos ha fatto un gran lavoro a Monza ed è in grande forma. Un bene per l’intero team”.