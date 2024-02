Torino-Rukh oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Torino-Rukh sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. A Marina di Massa, presso il Campo sportivo “Ricortola” alle ore 15 di martedì 13 febbraio scontro inaugurale per i piemontesi, tra le favorite assolute, e la formazione ucraina di Leopoli che nonostante la guerra vuole regalare dei sorrisi al suo popolo. Chi riuscirà a spuntarla? Diretta tv o streaming della partita non disponibile.