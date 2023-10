F1, pagelle Sprint GP Stati Uniti: Verstappen domina, Hamilton e Leclerc inseguono

Max Verstappen vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Alle sue spalle, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, impossibilitati dal tenere il ritmo del campione olandese. Completano la top 5 Lando Norris e Carlos Sainz, con il ferrarista che ha tentato la strategia sulle gomme soft.

VERSTAPPEN: 10

Altra prestazione magistrale da parte di Max Verstappen dopo la partenza aggressiva. Il pilota olandese chiude Charles Leclerc ed evita il sorpasso, per poi prendere il largo in pochi giri e vincere con diversi secondi di vantaggio.

HAMILTON: 9.5

Grande partenza per Lewis Hamilton, che supera Leclerc e si mette a caccia di Verstappen. La Red Bull numero 1 è però troppo veloce e il Sir si deve accontentare della seconda piazza.

LECLERC: 8.5

Sprint difficile per Charles Leclerc, che perde la posizione su Hamilton al via e fatica a mantenere il ritmo durante le ultime tornate. Si prospetta una notte di lavoro per il numero 16, che domani partirà dalla pole.

SAINZ: 8

Sprint di alti e bassi per Carlos Sainz, che sfida la sorte e monta la mescola soft. La scelta non ripaga completamente e il passo non è dei migliori, mentre lo spagnolo fatica ancora con il feeling.

PEREZ: 8

Sergio Perez si aggrappa alla quinta posizione, non particolarmente brillante ma sicuramente un risultato migliore di quello ottenuto nelle ultime giornate. Il messicano sfrutta il passo poco performante degli avversari per portare a casa qualche punto.

RUSSELL: 7.5

Non un’ottima Sprint per George Russell, che scatta dall’undicesima casella dopo la penalità per impeding. Nella rimonta, supera Piastri fuori dalla pista e viene penalizzato di cinque secondi. Finisce dunque ottavo.