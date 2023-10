Highlights e gol Sassuolo-Lazio 0-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 75

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Lazio 0-2, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile per i biancocelesti al Mapei Stadium, frutto di errori e svarioni madornali dei neroverdi. Ruan Tressoldi regala il primo gol a Felipe Anderson, poi pasticcio di Boloca per il raddoppio di Luis Alberto. Nella ripresa Provedel viene espulso ma il Var lo salva, emiliani che spingono ma concludono pochissimo e il punteggio non muta. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE