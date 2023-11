F1, pagelle Sprint Race GP Brasile 2023: Verstappen vola, Norris è stellare

Max Verstappen vince la Sprint del Gran Premio del Brasile. L’olandese conquista la prima posizione al via, superando Lando Norris. Il pilota della McLaren si è dovuto accontentare della seconda posizione, davanti a Sergio Perez. Concludono in Top 5 anche George Russell e Charles Leclerc. Grande sorpresa di Yuki Tsunoda, sesto davanti a Lewis Hamilton e George Russell.

VERSTAPPEN: 10

Max Verstappen ne spunta un’altra e vince la Sprint del Gran Premio del Brasile. L’olandese parte in modo ottimale e passa Norris, per conquistare la leadership della gara. Il campione in carica si mantiene in prima piazza sino al traguardo, nonostante il pilota della McLaren si dimostri vicino e pericoloso in diverse occasioni.

NORRIS: 9.5

Ottima gara per Lando Norris, se non fosse per la partenza. Il pilota inglese scatta dalla pole, ma Verstappen lo supera prima di Curva 1. Norris insegue lo scudiero Red Bull per tutta la durata della Sprint, registrando tempi veloci e costanti. Finisce però con l’amaro in bocca, a causa di quel via non perfetto.

PEREZ: 9+

Buona prestazione per Sergio Perez, visto in bagarre con Russell per la terza piazza. Il messicano dà un importante segnale e torna in Top 3 in un periodo per lui non semplice.

RUSSELL: 9-

Buona gara anche per George Russell, che in partenza sembra capace di mettere in difficoltà Verstappen. L’inglese paga il degrado gomme e una vettura che fatica sui rettilinei. Il numero 63, comunque, si fa protagonista di una bella lotta con Perez per il terzo posto.

LECLERC: 8.5

Giornata non facile per Charles Leclerc, costretto alla gestione gomme sino a poche tornate dalla bandiera a scacchi. Il monegasco riesce a spingere solo nelle battute finali a causa delle temperature, ma ai microfoni di Sky si dice ottimista per la gara di domani.

HAMILTON: 8+

Gran Premio di alti e bassi per Lewis Hamilton, che conclude settimo. Il sette volte campione si trova a dover fare i conti con una vettura forse meno performante del previsto e durante gli ultimi giri viene superato da Leclerc e poi Tsunoda.

SAINZ: 8

Ottava piazza per Carlos Sainz, che conclude una gara anonima. Lo spagnolo si deve accontentare dell’ottava posizione, dopo una Sprint spesa in lotta con Ricciardo e Piastri.