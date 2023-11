Bundesliga: il Bayern Monaco trita il Borussia Dortmund con un super Kane

Il Bayern Monaco ha messo in chiaro le cose dopo la rovinosa sconfitta in coppa di Germania. Nel match del Signal Iduna Park la posta in palio era alta con i bavaresi che hanno risposto alla grande dopo le critiche che hanno preceduto la partita contro il Borussia Dortmund. Un super Harry Kane autore di una tripletta e un gol di Upamecano hanno calato il poker ai gialloneri.

La partita per il Bayern si mette subito in discesa con un gol di Upamecano dopo soli 4 minuti di gioco. Al nono è già 2-0, con Harry Kane che dimostra di essere presente e super in forma con un grande gol. Il Borussia prova a reagire, ma senza evidenti occasioni da gol che potessero impensierire Neuer. Nel secondo tempo il ritmo si adagia: buon per il Bayern Monaco, che al 72esimo chiude definitivamente la contesa con un altro sigillo di Kane. Silenzio al Signal Iduna Park che diventa sempre più scrosciante quando in pieno recupero l’ex Tottenham decide di portare a casa il pallone con la tripletta al 94esimo.