F1, pagelle qualifiche GP Cina: Verstappen irraggiungibile, Red Bull blinda la prima fila

Sulla pista di Shanghai vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Cina. Poche ore dopo la sprint race – vinta da Max Verstappen – i piloti scendono in pista a caccia della pole position. E’ il campione olandese a conquistare la prima piazza, seguito poi dal compagno Sergio Perez. La seconda fila è occupata da Fernando Alonso e Lando Norris, mentre la prima Ferrari è in terza fila ed è quella di Charles Leclerc. Settima piazza per Carlos Sainz, protagonista di un contatto con le barriere durante il Q2. La grande sorpresa della giornata è l’eliminazione in Q1 di Lewis Hamilton, qui ultimo vincitore.

VERSTAPPEN – 10

Il pluricampione olandese continua a fare faville. Verstappen segna il giro veloce ad inizio del Q3 ed è irraggiungibile per tutta la sessione. Lo scudiero della Red Bull, fresco di vittoria nella sprint, è soddisfatto della performance della propria RB-19, che ancora una volta si dimostra la monoposto perfetta per lui.

PEREZ – 8/9

Sergio Perez conclude in seconda piazza una qualifica partita in modo complesso. Il messicano rischia l’eliminazione in Q1, passando il taglio per una sola posizione. Dal Q2 però il numero 11 si riprende, dimostrando di avere un buon ritmo. Nel finale, Perez non raggiunge il compagno di squadra, ma blinda una prima fila tutta Red Bull.

ALONSO – 9

Ottimo prestazione di Fernando Alonso, che ammette di avere avuto un problema nell’ultimo giro del Q3. Lo spagnolo manca di poco la prima fila e si deve accontentare del terzo posto dopo una gara sprint difficile. Il pilota dell’Aston Martin è ottimista per la giornata di domani.

NORRIS – 8.5

Lando Norris, che aveva conquistato la prima piazza nelle qualifiche sprint, completa la seconda fila al fianco di Fernando Alonso. La McLaren, che ha corso una insoddisfacente sprint race, cerca di redimersi in vista del Gran Premio domenicale. Il pilota inglese domani cercherà di ottenere uno dei gradini del podio.

LECLERC – 8

Non la migliore delle giornate in casa Ferrari, con la sesta posizione di Charles Leclerc come migliore prestazione. Il monegasco lamenta noie ai freni nei primi momenti della qualifica e non brilla durante la sessione. Leclerc è chiamato alla rimonta domani, per avvicinarsi – e forse conquistare il podio – mentre la SF-24 continua a faticare in qualifica.

SAINZ – 7+

Carlos Sainz vive un grande spavento durante il Q2, quando perde il controllo della propria monoposto e finisce contro le barriere, provocando una bandiera rossa. Lo spagnolo riesce però a ripartire, con la macchina che fortunatamente non è stata danneggiata dall’incidente. Nel Q3, il numero 55 conclude settimo, partendo così domani dalla quarta fila.

HAMILTON – 4

La qualifica di Lewis Hamilton, qui ultimo vincitore, è un incubo. Il sette volte campione del mondo non riesce a mettere insieme un giro che gli consenta di superare il taglio per il Q2 e conclude la sessione dopo appena dieci minuti. Nel Gran Premio di domani partirà diciottesimo ed è chiamato ad una disperata rimonta.