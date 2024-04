Milan, prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli, è finita: Cardinale ha già deciso”

La Gazzetta dello Sport anticipa le scelte del Milan in chiave allenatore. In prima pagina, il quotidiano sportivo più letto in Italia apre con un eloquente “Il Milan ha già deciso: Pioli, è finita”, spiegando come Gerry Cardinale sia furioso per l’eliminazione in Europa League e ha già deciso di dare il benservito al tecnico che nel 2022 ha riportato al Diavolo lo scudetto, ma che adesso non salverà la panchina, secondo la rosea, neanche in caso di vittoria nel derby contro l’Inter di lunedì. Quattro i possibili sostituti: si tratta di Fonseca, Gallardo, Galtier e Lopetegui, non citato invece De Zerbi che per il Corriere della Sera è invece in pole in una lista che comprenderebbe anche Conte.

