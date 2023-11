F1, pagelle qualifiche GP Brasile: Verstappen la spunta, sorprende Aston Martin

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Brasile. La sessione di qualifiche, interrotta qualche minuto prima del previsto a causa della pioggia, vede l’olandese ottenere la miglior posizione, seguito da Charles Leclerc. Sorprende Aston Martin, con Stroll e Alonso in seconda fila, mentre Sainz e Perez sono relegati al midfield.

VERSTAPPEN: 9.5

Verstappen conquista ancora una volta la pole position, dopo una sessione non del tutto perfetta. L’olandese inizialmente fatica nel settore, ma poi nel Q2 riesce a registrare un tempo magistrale. Nel Q3, ottiene un ottimo giro, seppur non veloce come quello del Q2. Infine, sotto le nuvole nere del brasile, torna ai box per ritirare il suo ruotino.

LECLERC: 9

Buona qualifica per Leclerc, che non trova però la pole per tre decimi. Lo scudiero Ferrari riesce a mettere insieme un risultato rispettabile dopo un Q1 e Q2 in cui le difficoltà con il feeling non sono mancate. Per domani? Il monegasco non si esprime, ma spera che la pioggia non voglia nuovamente venire a trovare Interlagos.

STROLL: 8.5

Sorprende Stroll, che per la prima volta dal GP del Belgio conquista un posto in Q3… E che posto! Il canadese riesce ad aggrapparsi alla terza posizione, dopo una qualifica buona. Ai microfoni, il pilota Aston Martin rivela di non aver fatto un ottimo giro, ma con l’interruzione della sessione, si aggiudica la terza piazza.

HAMILTON: 8

Scatterà dalla quinta piazza Lewis Hamilton. Il Sir, amato e acclamato in terra brasiliana, non riesce a brillare in questa sessione di qualifiche, con una Mercedes che non si rivela troppo performante. Il 44 non è però sconosciuto alle rimonte, soprattutto su questa pista e nei prossimi giorni farà di tutto per risalire la classifica.

RUSSELL: 7/8

Sessione complessa per Russell, che al termine della qualifica si sorprende in radio per il risultato, quasi sollevato di aver raggiunto la sesta piazza. Dopo un Q1 e Q2 di alti e bassi, l’inglese si deve accontentare della sesta casella, senza però escludere una rimonta.

SAINZ: 7.5

Non il venerdì da sogno per Carlos Sainz. Lo spagnolo termina le qualifiche ottavo, impossibilitato dal migliorarsi a causa delle condizioni climatiche. Ora, il pilota Ferrari, non può che sperare in delle condizioni favorevoli per Sprint e Gran Premio, che gli permettano di portarsi più in alto in classifica.

PEREZ: 7-

Perez esce ultimo nel Q3 e viene sorpreso dall’improvviso brutto tempo che si abbatte sul circuito. Un’altra giornata complessa per il messicano, che non esce dalla monoposto soddisfatto.