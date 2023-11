Diffidati Bologna-Lazio: ci sono biancocelesti a rischio squalifica in vista del derby con la Roma?

La Lazio fa visita al Bologna nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Alle 20:45 di venerdì 3 novembre ci sono tre punti in palio pesanti per i piani alti della classifica e Maurizio Sarri non vuole farsi trovare impreparato. Per l’allenatore biancoceleste però al Dall’Ara c’è un pensiero in meno ed è quello relativo ai diffidati. La Lazio al momento non ha calciatori a rischio squalifica ad una settimana dal derby di campionato contro la Roma di Mourinho. Insomma, un giallo non è pericoloso per i biancocelesti in ottica stracittadina. Nessun diffidato anche in casa Bologna che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Fiorentina al Franchi. Un altro derby (dell’Appennino) attesissimo.