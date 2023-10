F1 pagelle Gran Premio del Messico: Verstappen magistrale, Hamilton non è da meno

Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico, portandosi dietro un magistrale Lewis Hamilton che colleziona anche il giro veloce. Alle loro spalle conclude il poleman Charles Leclerc, al via coinvolto in un contatto con Sergio Perez. Il messicano è costretto al ritiro dopo appena un giro, mentre il monegasco prosegue. Quarta l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, davanti a Lando Norris, autore di una magnifica rimonta dall’ultima casella.

VERSTAPPEN: 10

Gara ancora una volta perfetta per Verstappen, che vince il Gran Premio del Messico eguagliando Alain Prost. Due partenze perfette e una strategia priva di errori sono gli ingredienti della ricetta che hanno portato l’olandese all’ennesimo successo.

HAMILTON: 9/10

Grande gara per il Sir, che riesce a conquistare non solo una pesante seconda posizione, ma durante l’ultima tornata segna anche il giro veloce, strappandolo a Verstappen. Ormai i dubbi sono pochi: il ritorno alla vittoria è sempre più vicino.

LECLERC: 8/9

Gara complessa per Leclerc, che in partenza viene stretto in un panino Red Bull e perde la prima posizione. Segue il contatto con Perez, che danneggia la macchina de monegasco. Nell’ultima parte di Gran Premio poi, la scelta delle mescole non ripaga e Leclerc non riesce a far meglio di una terza piazza

SAINZ: 8.5

Una domenica più anonima quella di Sainz rispetto ai primi piloti in classifica. Lo spagnolo non riesce a trovare il podio, ma con il ritiro di Alonso sale quarto nella classifica generale. Il 55 lascia Città del Messico senza infamia e senza lode.

NORRIS: 9+

Grandiosa prestazione di Norris, che da ventesimo conclude quinto. Nonostante la brutta seconda partenza, che lo aveva fatto scivolare P15, il pilota della McLaren riesce a rimontare in modo brillante, portando a casa un grande quinto posto. Rimane l’amaro in bocca per quell’eliminazione in Q1.

RUSSELL: 8

Non la miglior gara per Russell, che nella prima metà lamenta una strategia azzardata. Sul finale, dopo una bagarre con Sainz per la quinta piazza, fatica con le gomme gialle, ormai consumate. L’inglese soffre il confronto con un compagno di squadra particolarmente in forma.

PEREZ: 4

‘Breve ma intensa’, forse questa è la miglior espressione per descrivere la gara di Perez, che dopo una curva riporta la macchina ai box. Il messicano salta sulla vettura di Leclerc dopo aver tentato un azzardato sorpasso. Sicuramente, per l’eroe di casa, è una gara da dimenticare.