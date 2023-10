F1 GP Messico 2023, Hamilton: “Un gran risultato dopo due settimane difficili”

“I tifosi sono stati fantastici. Devo ringraziare questo pubblico incredibile, in Messico ci sono sempre grandissime gare, con persone straordinarie. Mi sento fresco, non abbiamo dovuto spingere tantissimo ed è un gran risultato dopo due settimane difficili. Ci siamo ripresi e abbiamo fatto molto bene”. Lo ha affermato Lewis Hamilton, protagonista di un secondo posto e del giro più veloce in quel di Mexico City.