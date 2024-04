F1, pagelle GP Giappone: Red Bull ancora vincente, sorprende Ferrari

Il Gran Premio del Giappone vede Max Verstappen trionfare davanti a Sergio Perez. E’ la terza doppietta su quattro gare per il team di Milton Keynes. Nel frattempo, conquista la sua terza apparizione sul podio anche Carlos Sainz, che trova il terzo gradino. Ottima prestazione anche di Charles Leclerc, partito ottavo e terminato quarto. La SF-24 si dimostra così una vettura da gara, dopo le difficoltà riscontrate nella sessione di qualifiche. Continuano le difficoltà in casa Mercedes, con George Russell settimo e Lewis Hamilton nono.

VERSTAPPEN – 10

Max Verstappen firma il terzo successo su tre gare e ottiene la sua cinquantasettesima vittoria. L’olandese risponde al DNF arrivato in Australia per problemi tecnici, ottenendo pole position e prima posizione nel fine settimana. Il campione del mondo in carica lascia Suzuka soddisfatto.

PEREZ – 9

Buona prestazione di Sergio Perez, che fatica nella prima partenza, ma ha un ottimo spunto in occasione della seconda. Il messicano completa la doppietta Red Bull correndo un Gran Premio positivo. Ai microfoni del paddock, Perez sottolinea come la squadra stia attraversando un buon periodo e lui si senta tranquillo.

SAINZ – 9.5

Carlos Sainz trova il terzo podio in tre gare. Lo spagnolo scatta dalla quarta casella e poi, dopo un Gran Premio disordinato dalle strategie, conquista il terzo gradino superando il compagno di squadra Charles Leclerc. Sainz continua il trend positivo degli ultimi fine settimana, in un 2024 iniziato per lui nel migliore dei modi in pista.

LECLERC – 9.5

Charles Leclerc parte ottavo e termina quarto, dopo essere stato autore di un grande primo stint. Il monegasco ha registrato ottimi tempi con le gomme gialle fino al giro 26, quando poi è stato chiamato ai box. Anche la seconda parte di gara è stata molto positiva, con Leclerc che ha terminato la corsa appena sotto al podio.

TSUNODA – 8

Yuki Tsunoda conclude il proprio Gran Premio di casa a punti, ottenendo una decima posizione importante per la classifica generale piloti e per i risultati della Visa Cashapp Racing Bulls. Il giapponese è autore di un fine settimana positivo sin dalle qualifiche, dove aveva raggiunto il Q3.