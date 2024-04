F1 GP Giappone, Sainz: “Pensavo fosse difficile puntare al terzo posto, sono contento”

Le parole di Carlos Sainz dopo il Gran Premio del Giappone, gara che ha concluso in terza posizione. “Abbiamo fatto una buona gara e onestamente sono molto contento perchè è stata difficile oggi in pista per il degrado. All’improvviso quando sono arrivate le nuvole il degrado è sceso tantissimo e a un certo punto ho pensato che potessimo provare anche una strategia a una sosta che sarebbe stata più veloce, poi siamo rimasti sulle due soste, ho superato Norris alla fine, sono riuscito a concludere i miei sorpassi ma è stata dura. Pensavo fosse possibile sorpassare, ma anche che sarebbe stato molto difficile puntare al quarto o al terzo posto. È stato molto complicato superare le Mercedes e anche seguire chi ci stava davanti, c’era bisogno di un grosso vantaggio di tempo per avvicinarsi a Norris e a Leclerc. Alla fine ci siamo riusciti, ero veloce sulle gomme hard e mi piace davvero il feeling che mi hanno dato per spingere”. Sul Gran Premio cinese: “Sarà un weekend difficile per tutti, perché si farà una Sprint su una pista dove non andiamo da quattro o cinque anni e faremo soltanto una prova. Per cui sarà una bella sfida, andiamo forte quindi continuiamo così!“.