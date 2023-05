F1 Miami 2023, Verstappen: “Spero in una gara a due tra me e Perez”

Alla vigilia dell’inizio del weekend del Gran Premio di F1 di Miami 2023, il Campione del Mondo in carica Max Verstappen ha così parlato in conferenza: “Spero che sia una gara a due tra me e Perez. In gara la nostra macchina è troppo forte. Bisognerà fare 67 giri con il caldo, sarà dura ma quest’anno, anzi, è anche un po’ più fresco rispetto all’anno scorso. Fa comunque caldo e sarà un week-end duro”.