Roma: ufficializzata la seconda tappa della tournée estiva, si giocherà in Corea del Sud

Ufficializzata la seconda tappa asiatica della tournée estiva della Roma. I giallorossi giocheranno due amichevoli in Corea del Sud, contro Wolverhampton e Incheon United. La prima verrà giocata il 29 luglio contro gli inglesi, mentre la seconda è attesa per il primo di agosto.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che in estate prenderà parte a due amichevoli in Corea del Sud. La squadra sfiderà il Wolverhampton il 29 luglio in un incontro inedito con la squadra di Premier League. Il 1° agosto, invece, i giallorossi affronteranno la squadra locale dell’Incheon United. Entrambe le partite si terranno presso lo Incheon Asiad Stadium, struttura che ha ospitato i Giochi Asiatici nel 2014. Per la Roma si tratta della prima visita in Corea del Sud e i due match faranno parte di un tour che vedrà i giallorossi impegnati anche in un’amichevole a Singapore, contro il Tottenham, in programma il 26 luglio. I biglietti saranno messi in vendita sul portale Interpark nei prossimi giorni. Maggiori informazioni sulla tournée estiva dei giallorossi, con le relative attività locali dedicate ai tifosi, saranno comunicate nelle prossime settimane”, scrive la società.