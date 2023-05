Udinese-Napoli, gol di Osimhen: rompe la maschera nella folle esultanza (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video del gol di Victor Osimhen in Udinese-Napoli: è il gol che può valere lo scudetto, arriva di rapina su uno sfondamento dopo un calcio d’angolo in cui si è creato un mischione. E nella folle esultanza, l’attaccante nigeriano, davvero incontenibile, rompe pure la mascherina e ne chiede così una nuova per poter proseguire la partita. In alto ecco il video dell’1-1 alla Dacia Arena.