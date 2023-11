F1, Horner: “Stagione magnifica, Verstappen ha fatto un campionato a parte”

Al termine della stagione di Formula 1 2023, Christian Horner – team principal della Red Bull – commenta la stagione del team, che ha vinto il mondiale piloti e quello costruttori: “Una stagione magnifica. Il merito va agli uomini e alle donne del team che hanno lavorato duramente affinché ciò avenisse. Non parlo solo della progettazione e la creazione della monoposto, ma anche la sua evoluzione. Tutte le persone coinvolte dietro le quinte hanno avuto un ruolo fondamentale. La strategia, il team ai box, la squadra di marketing, la cucina, tutti hanno lavorato in modo impeccabile. Verstappen? Si è spinto oltre, penso che ad oggi stia gareggiando in un campionato a parte rispetto ai rivali. E’ meraviglioso vedere questo pilota da vicino, spero possa continuare ad avere successo a lungo“.