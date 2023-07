F1 GP Ungheria 2023, Hamilton ammette: “Non siamo abbastanza veloci”

Il grande deluso del GP d’Ungheria 2023 non può che essere Lewis Hamilton. Nonostante partisse in pole position ha infatti tagliato il traguardo in quarta posizione. “La realtà è che non siamo abbastanza veloci. Già in mattinata ero stato avvertito che avrei accusato almeno cinque decimi al giro dalla Red Bull. Pertanto ero consapevole che non avrei lottato con Max bensì con le McLaren. Anche loro però si sono rivelate troppo veloci per noi. Probabilmente con una partenza migliore sarei riuscito a finire terzo, ma il quarto posto va ancora bene. Siamo stati troppo lenti nei primi due stint e il bilanciamento non era buono. Poi l’equilibrio è aumentato molto alla fine e all’improvviso sono stato in grado di applicare la pressione, ma era troppo tardi“.