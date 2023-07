Bari: vittoria per 5-0 nel test contro la Folgore Delfino Curi Pescara

Seconda amichevole per il Bari di Mignani dopo quella contro il Roccavivara di mercoledì scorso. I bincorossi a Roccaraso si sono imposti per 5-0 sull’ASD Folgore Delfino Curi Pescara, formazione che milita in Eccellenza abruzzese. Davanti a circa 400 tra tifosi ad aprire le marcature alla mezz’ora è una splendida conclusione di destro di Bellomo che si infila all’incrocio nonostante la deviazione di Calore. Prima dell’intervallo Morachioli è lesto a sorprendere la difesa avversaria e infilare col piattone destro e realizzare il raddoppio. Nella ripresa Cheddira salta il portiere avversario e cala il tris. Poi, un bel assist di di testa ad opera di Scheidler favorisce la quarta rete di Lops. Sul triplice fischio meraviglia di destro al volo ancora di Scheidler che chiude il match sul 5-0.