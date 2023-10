F1 GP Qatar 2023, Stella: “Risultato positivo, conferma che la macchina funziona bene in pista”

Andrea Stella, team principal di McLaren, ha analizzato con grande lucidità ai microfoni di Sky Sport F1 le qualifiche del GP del Qatar 2023. Lando Norris e Oscar Piastri avevano chiuso rispettivamente al secondo e al quarto posto, tuttavia entrambi i tempi sono stati cancellati per track limits e la McLaren si è dunque dovuta accontentare di una P6 e di una P10. “Eravamo molto competitivi, ma non siamo riusciti a massimizzare il nostro potenziale. Non intendo trovare alibi, ma l’esperienza odierna è negativa. Ciononostante si tratta di un risultato molto positivo perché conferma che la nostra monoposto funziona bene su questo tipo di piste. Sia il potenziale che la vettura ci sono, ora sta a noi riuscire a sfruttarlo” ha dichiarato Stella.

Sui track limits, invece: “Si tratta di un aspetto complesso che richiede un approccio considerato. L’unica cosa che mi sento di dire è che è uguale per tutti, perciò non ci resta che accettarlo“. Stella ha poi parlato dei due piloti: “Oscar non è contento della sua prestazione perché sapeva che il potenziale da sfruttare era ancora maggiore. Ha una grande fame e cerca sempre di migliorarsi. Lando? Le conversazioni per il futuro stanno andando nel verso giusto“.