F1 GP Qatar 2023, disastro Mercedes alla prima curva: Hamilton ritirato, Russell riparte dal fondo

Subito emozioni alla prima curva del GP del Qatar. Disastro Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che si toccano e l’ex campione del mondo che è costretto ad abbondonare subito il GP qatariota. Una gran partenza di Hamilton con gomma soft, Russell si difende dietro Verstappen e spinge verso l’esterno il compagno di scuderia. Hamilton è poi molto probabilmente colpevole di non alzare il piede in una situazione in cui Russell evidentemente non poteva certo scomparire. Russell che poi lascia andare la sua frustrazione in un team radio: “Ma che diavolo! Per due gare di fila!”….