Manchester United, Peter Schmeichel duro su Onana: “Errori tecnici evidenti, non ha fiducia della squadra”

André Onana continua a finire al centro delle polemiche e delle critiche per i suoi errori tra i pali della porta del Manchester United. L’ex portiere dell’Inter è stato protagonista in negativo anche nel match contro il Brentford, che ha visto i Red Devils vincere in rimonta all’ultimo minuto rimediando a un gol subito per l’ennesima papera di Onana in questo inizio di stagione. Sul tema il “The Sun” ha intervistato Peter Schmeichel, ex portiere danese del Manchester United campione di tutto con Sir Alex Ferguson.

“Ha commesso errori tecnici evidenti, dovrebbe lavorare molto sulla parte tecnica della parata – attacca Schmeichel – Ha commesso più volte lo stesso errore, sollevandosi invece di tuffarsi sulla palla. Ci ho parlato, ho provato a spiegargli cosa significa giocare per il Manchester United ma sta sentendo troppo la pressione.” Secondo l’ex estremo difensore anche il rapporto con i compagni sarebbe compromesso: “Non sempre si riesce a rimediare a certi errori, che quindi condizionano pesantemente le partite. Si vede che i compagni non hanno più fiducia in lui e questo è preoccupante per tutti.”