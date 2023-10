Italia U21, Nunziata convoca anche Sebastiano Esposito in vista della Norvegia

In vista della partita contro la Norvegia, valevole per le qualificazioni agli Europei U21 del 2025, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata, ha convocato anche l’attaccante della Sampdoria, Sebastiano Esposito. Il giocatore, dunque, farà parte del gruppo che parteciperà alla sfida contro gli scandinavi prevista martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano.