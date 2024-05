F1, GP Miami: Magnussen termina la gara sprint con venti secondi di penalità

La gara sprint di Kevin Magnussen non è stata semplice. Il danese del team Haas ha ricevuto dieci secondi di penalità dopo aver tagliato la chicane durante il duello con Lewis Hamilton. I due piloti sono stati impegnati per tutta la gara in un duello per la zona punti. Poco più tardi, Magnussen ha tagliato nuovamente i track limits, ricevendo bandiera bianconera e poi altri dieci secondi di penalità. Il pilota della Haas ha finito la propria sprint in un’ultima posizione e queste sono state le sue parole dopo la gara: “Tutte le penalità sono state meritate. Senza alcun dubbio. Ma dovevo rimanere in partita… Avevo il DRS di Nico [Hulkenberg], poi lui ha tagliato la chicane e l’ho perso. Nico poteva tornare più vicino per darmi il DRS per difendermi, perché così saremmo facilmente finiti P7-P8″.