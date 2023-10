F1 GP Messico, Sainz: “Sono fiducioso, sono in una buona posizione”

Le parole di Carlos Sainz, che si è qualificato secondo in vista del Gran Premio del Messico: “Tutto il week-end è stato strano, all’improvviso ho migliorato di un decimo le mie prestazioni. Fatico a capire come sono andato più veloce. Pure le gomme erano strane ma sono in una buona posizione per domani. Sono fiducioso. Siamo forti con il carburante e con le gomme a seconda dell’assetto che adotteremo. In pole daremo il massimo“.