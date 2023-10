Le parole di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Messico: “Non pensavo di arrivare primo nelle Q3. Alla fine tutto si è coordinato, abbiamo guadagnato tempo, ok la pole ma domani dobbiamo vincere. Abbiamo avuto un buon passo per tutto il week-End, vediamo come andrà domani. Sono felice di questa pole, ora finalizziamo domani“.