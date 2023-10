F1 GP Messico, Alonso: “Se mi penalizzano è uno scandalo, andare dai commissari una perdita di tempo”

Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, Fernando Alonso non le manda a dire e critica la FIA, che lo ha messo sotto investigazione per impeding: “Se mi penalizzano è uno scandalo. Ho tre macchine davanti ferme“. Lo spagnolo continua dicendo che andare dai commissari per discutere della situazione sarebbe “una perdita di tempo“. Continua dicendo: “Ci dicano che cosa fare e cercheremo di farlo”, riferendosi alle ambiguità spesso viste quest’anno.