Boxe, Tyson Fury al tappeto ma vince per split decision: Ngannou sfiora l’impresa a Riyadh

Sembrava un match senza storia. Eppure il campione del mondo WBC dei pesi massimi, Tyson Fury è stato ad un passo dalla prima sconfitta in carriera contro un esordiente come Francis Ngannou. L’ex campione UFC sfiora l’impresa e sul ring di Riyadh sfodera una prestazione sensazionale, riuscendo persino a mandare al tappeto il Gypsy King al terzo round. Alla fine però due giudici su tre premiano Fury (96-93 e 95-94), mentre per Ngannou rimane l’orgoglio di aver fatto bella figura contro uno dei migliori pugili dell’era contemporanea.

La prima ripresa vede Fury in netto controllo. Sembra il preludio per un match in discesa, eppure già dal secondo round l’inglese si procura una ferita alla fronte. Al terzo accade l’impensabile: Ngannou sceglie bene il tempo e lascia partire un gancio sinistro indirizzato alla tempia del suo avversario che cade al tappeto. Fury si rialza subito e ritrova lentamente ritmi e distanze fino alla vittoria ai punti. Secondo Compubox, Fury ha portato 71 colpi rispetto ai 59 di Ngannou. Ma per il Gypsy King rimane la brutta figura a meno di due mesi dallo storico match di unificazione delle cinture contro Oleksandr Usyk.