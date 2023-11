F1 GP Las Vegas 2023, Hamilton: “Gara impegnativa, ma il passo era buono”

Lewis Hamilton ha commentato il settimo posto ottenuto nel GP di Las Vegas 2023 di F1, che non l’ha lasciato del tutto soddisfatto: “La partenza mi è costata alcune posizioni, ho preso un colpo da qualcuno dietro, credo Sainz, e ho provato a evitare le monoposto finite in testacoda. Inoltre all’inizio è stato difficile per via della gomma dura. Poi sono riuscito a rimontare, ma nel complesso è stato un Gran Premio impegnativo“.

“Il passo era buono e il ritmo ottimo, inoltre anche le gomme hanno risposto bene. Il contatto con Piastri? Un incidente di gara – ha proseguito il britannico della Mercedes, che ha poi condiviso le sue sensazioni per la prima gara a Las Vegas – Credo che la gara abbia dimostrato che le persone si sbagliavano. Tutti erano molto negativi alla vigilia del weekend, invece si è rivelata una pista con parecchie opportunità di sorpasso“.