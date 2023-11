F1 GP Las Vegas 2023, Russell: “Continua a mancare il risultato. Contatto con Verstappen? Errore mio”

I cinque secondi di penalità per il contatto con Verstappen hanno trasformato il quarto posto di George Russell nel GP di Las Vegas 2023 di F1 nell’ottavo: “Si tratta di un’altra occasione sprecata. Rispetto a Ferrari e Red Bull non avevamo ritmo. Da questa stagione mi porto via tanti aspetti positivi, ma se c’è una cosa è che mancata quella è il risultato. In qualifica sono sempre andato bene, mentre in gara per un motivo o per un altro no“. Il pilota della Mercedes ha poi commentato l’incidente con Max Verstappen: “E’ stata tutta colpa mia. Non pensavo che mi sorpassasse visto che poco dopo c’era il lungo rettilineo“.