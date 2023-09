F1 Gp Italia, Domenicali: “Siamo impegnati per la sostenibilità, chi dice il contrario si informi”

Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali si è impegnato nel piantare venti nuovi alberi nel parco di Monza. L’iniziativa è chiamata “Ogni pilota, un albero” ed è stata voluta da Aci per avvicinare il mondo della Formula 1 e dei motori alla natura. Le dichiarazioni di Domenicali: “Questa è una nuova dimostrazione del nostro impegno per la sostenibilità. Chi dice che la Formula 1 non sia attenta a questi temi, si informi. Questa iniziativa, voluta con Aci, riduce la distanza tra alberi e motori e ha valenza simbolica e rappresenta una speranza per il futuro”