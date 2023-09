Udinese, ufficiale Davis: arriva dall’Aston Villa a titolo definitivo

Keinan Davis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’inglese classe 1998 arriva dall’Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Nella passata stagione ha giocato in prestito al Watford con cui ha segnato 7 gol in 34 partite di Championship, ora indosserà la maglia bianconera numero 9.