F1, annullato il Gran Premio di Imola 2023 a causa del maltempo

La notizia era nell’aria e considerata la situazione attuale in Emilia-Romagna, non poteva arrivare altra decisione: il GP di Imola non si disputerà. Lo ha confermato la F1, che in una nota ufficiale – oltre a mostrare la sua vicinanza alla popolazione coinvolta – ha ribadito come la priorità sia quella di garantire e favorire i soccorsi nelle zone colpite. E andare avanti con il Gran Premio avrebbe apportato ulteriore pressione sulle autorità locali. “E’ stato deciso l’annullamento del gp di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”, aveva dichiarato poco prima al telefono con l’agenzia LaPresse il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. In mattinata anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva chiesto il rinvio della gara di Formula 1 in programma questo fine settimana per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal maltempo.

Oltre all’evidente necessità di concentrarsi sui territori e le popolazioni coinvolte da quest’ondata di maltempo, anche il circuito di Imola e l’organizzazione del GP era stata condizionata nelle ultime 24 ore. L’intero circus era già in ritardo con i tempi, dato che sin da martedì i team in teoria avrebbero dovuto iniziare l’allestimento dei box e del paddock. Invece l’allerta rossa non ha permesso alcuna azione e diverse zone della pista e del paddock sono tuttora allagate.

Nel corso di queste ore i funzionari della Formula 1, del Gran Premio dell’Emilia Romagna e delle autorità regionali si sono incontrati per discutere di qualsiasi eventualità, compreso anche il recupero del Gran Premio nel corso di questa stagione, ma è risultato difficile trovare una nuova data in un calendario Mondiale già colmo di appuntamenti.

“È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e in Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono per le vittime delle inondazioni e le famiglie e le comunità colpite”. Così il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali, in merito all’annullamento del gp di Imola in programma nel weekend per il maltempo che sta colpendo in queste ore l’Emilia Romagna. La decisione, specifica la Formula 1, è stata presa a seguito dei colloqui tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti – tra cui i Ministri competenti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco della Città e il promotore. “Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro”, ha aggiunto l’ex team principal della Ferrari. “La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 – aggiunge Domenicali – poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione”. Anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: “I miei pensieri e quelli di tutta la famiglia della FIA sono con coloro che sono stati colpiti dalla terribile situazione in Emilia Romagna. La sicurezza di tutte le persone coinvolte e gli sforzi di recupero sono la massima priorità in questo momento”.