F1, GP Brasile 2023: classifica e ordine di arrivo

Max Verstappen vince il Gran Premio del Brasile. Alle spalle dell’olandese taglia il traguardo un Lando Norris in grande forma. In terza posizione, troviamo un Fernando Alonso che conquista il podio durante l’ultimo giro. Conclude quarto Sergio Perez, mentre un sorprendente Lance Stroll è quinto. L’unica Ferrari in pista, quella di Sainz, arriva sesta. Gara difficile per Lewis Hamilton, ottavo.Giornata da dimenticare per Charles Leclerc, costretto al ritiro a causa di un problema tecnico nel giro di formazione e per George Russell, anche lui chiamato ai box.

M. VERSTAPPEN L. NORRIS F. ALONSO S. PEREZ L. STROLL C. SAINZ P. GASLY L. HAMILTON Y. TSUNODA E. OCON L. SARGEANT N. HULKENBERG D. RICCIARDO O. PIASTRI G. RUSSELL DNF V. BOTTAS DNF ZHOU G. DNF K. MAGNUSSEN DNF C. LECLERC DNF A. ALBON DNF