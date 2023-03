F1 GP Bahrain 2023, Horner: “Gara ancora lunga, problema minimo per Verstappen”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il GP del Bahrain 2023, il team principal della Red Bull Christian Horner ha fatto il punto della situazione dopo 20 giri: “La gara è ancora lunga, non siamo neppure a metà, perciò non sono cosa aspettarmi. Ferrari? Non pensavo fosse così competitiva. Il problema del bloccaggio al posteriore in scalata di Verstappen è minimo“. Infine, sulla strategia gomme, Horner ha confermato che il team ne ha effettivamente attuata una diversa rispetto agli altri, montando la gomma soft al posto della hard.