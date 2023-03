F1 GP Australia 2023, risultati e classifica prove libere 2: Alonso miglior tempo, poi arriva la pioggia

La seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Australia, terza gara del Mondiale 2023 di F1, vede come protagonista la pioggia. Dopo una ventina di minuti in cui i piloti girano come da programma, inizia a piovere sull’Albert Park e i team devono correre ai ripari. I piloti concordano infatti che non ha molto senso girare in queste condizioni, perciò si limitano a portare a termine una manciata di giri. Interessanti tuttavia i tempi messi a referto prima che iniziasse a piovere, con Fernando Alonso più veloce di tutti e capace di fermare il cronometro in 1:18.887. Alle sue spalle Charles Leclerc (+0.445), mentre completa la top 3 Max Verstappen (+0.615). Quinto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz (+0.808), dietro a George Russell. Settimo Perez, mentre Hamilton è addirittura tredicesimo. Appuntamento alla giornata di domani, sabato 1 aprile, con le prove libere 3 e le qualifiche.

LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:18.887 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.445 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.615 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.785 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.808 3

6 Esteban OCON Alpine+0.838 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.196 6

8 Lando NORRIS McLaren+1.289 4

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.307 4

10 Pierre GASLY Alpine+1.319 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.333 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.425 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.436 4

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.493 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.583 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.692 5

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.713 1

18 Alexander ALBON Williams+2.295 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.379 4

20 Logan SARGEANT Williams- – – –