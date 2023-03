Wta Miami 2023, Rybakina non si ferma: sconfitta anche Pegula, è in finale

Elena Rybakina e la sconfitta viaggiano su due rette parallele. Nella semifinale del Wta 1000 di Miami 2023 è arrivata la tredicesima vittoria consecutiva per la tennista kazaka, a un solo successo da uno storico Sunshine Double. La campionessa di Wimbledon è approdata in finale grazie alla vittoria ai danni di Jessica Pegula, maturata dopo 1h54′ con il punteggio di 7-6 6-4. Sfida non facile per Rybakina, che nonostante 11 ace ha faticato con la seconda di servizio e si è spesso trovata costretta a inseguire. La sua avversaria non è riuscita tuttavia ad approfittare delle situazioni di vantaggio e si è vista rimontare in entrambi i set.

Nel primo, Pegula ha servito ben due volte per chiudere, sia sul 5-4 che sul 6-5, ma in entrambe le occasioni ha perso la battuta. Inoltre, avanti 3-2 nel tie-break, ha subito cinque punti di fila e si è arresa per 7-3. Nel secondo parziale, invece, dopo esser stata al comando prima 3-0 e poi 4-2, ha perso gli ultimi quattro giochi del match ed ha salutato anzitempo il torneo della Florida. Finale raggiunta dunque per Rybakina, che sogna ora il bis dopo la grande vittoria a Indian Wells. A contenderle il titolo sarà la vincente della semifinale della parte bassa del tabellone, in cui si affrontano Petra Kvitova e Sorana Cirstea.