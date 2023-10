Expo 2030, Abodi: “Non sarà lo sponsor della Roma a rafforzare l’Arabia”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, in occasione di ‘Rom-e, ecosostenibilità e futuro’, ha commentato lo sponsor ‘Riyad Season’ sulla maglia della Roma: “Ritengo che, fuori da ogni ipocrisia, siamo in un mondo competitivo, con un mercato aperto e che il tempo è denaro. Quando hai un fair play finanziario molto rigido, devi ottemperare. Non avrei fatto una cosa diversa se fossi stato un americano proprietario di un club con delle difficoltà finanziarie e davanti a un’offerta irrinunciabile. Non sarà certo la Roma a rappresentare un elemento di forza per gli arabi o un elemento di debolezza per l’Italia. Prima di questa operazione avremmo potuto farne tante altre per sottolineare l’importanza di Roma 2030, cosa che il soggetto promotore sta facendo. Posizione di Lotito? La condivido, ma nella libertà di poterne prendere un’altra. La dignità di un’amministrazione non dipende dall’impellenza di un appuntamento, ma da un’agenda e dalla capacità di pianificare”