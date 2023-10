Canoa slalom: alle finali di Coppa del Mondo vittoria per l’azzurro Raffaello Ivaldi

E’ partita nel migliore dei modi la trasferta della Nazionale di canoa slalom tra le rapide di Vaires-sur-Marne (Francia). Nella quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo, valida anche come Test Event olimpico, Raffaello Ivaldi ha centrato il primo posto nel C1 maschile.

Un risultato importante, colto nel bacino che la prossima estate ospiterà le competizioni di canoa e canottaggio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il canoista veneto si è messo in luce sin dalla semifinale, chiusa con il secondo miglior tempo (97.18). Nell’ultimo atto riservato ai migliori dodici atleti, poi, non ha nuovamente commesso errori, stampando un superlativo crono di 95.50. Dietro di lui si sono piazzati il tedesco Anton Franz (96.18) e lo spagnolo Miquel Trave (96.83).

Per Ivaldi, dunque, è arrivata la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta ad inizio settembre nella quarta tappa a La Seu d’Urgell (Spagna). L’ennesima grande prestazione stagionale non è bastata all’italiano per conquistare la Coppa del Mondo, andata allo sloveno Luka Bozic (270 punti). Quest’ultimo ha chiuso davanti allo slovacco Matej Benus (secondo con 268 punti) e allo stesso Ivaldi (terzo con 257 punti).