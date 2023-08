Europei volley 2023, Italia-Bosnia cambia canale: il programma e il palinsesto della serata

Il programma di Italia-Bosnia e il palinsesto della serata sui canali della Rai, che trasmetterà il match valevole per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2023 di volley. La sfida è in programma alle ore 21.15 all’Arena di Monza e verrà trasmessa inizialmente su Rai Sport. Ma attenzione perché a partire dalle ore 22.00 il match cambierà canale e si trasferirà su Rai 2. Una scelta dettata dalla contemporaneità con i Mondiali di atletica a Budapest, che si sovrapporranno in termini di orario al match delle ragazze di Mazzanti. Bisognerà dunque stare attenti e cambiare canale oppure seguire fin dall’inizio Italia-Bosnia in diretta streaming su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it offrirà una diretta testuale dell’incontro.

ITALIA-BOSNIA: PROGRAMMA

DALLE ORE 21.15 – Rai Sport

DALLE ORE 22.00 – Rai 2