Tiro a volo, Emir Cup 2023: Longhi e Simeone trionfano nello skeet mixed

di Antonio Sepe 1

In archivio la Emir Cup 2023, che ha assegnato le medaglie e i Trofei per le gare del Mixed Team di Trap e di Skeet. A trionfare nella specialità del “pull e mark” a imporsi è stato il duo formato da Giada Longhi (Fiamme Oro) e Domenico Simeone (Fiamme Oro). Dopo aver brillato in qualificazioni con lo score di 146/150 (73/75 per entrambi), i due hanno avuto la meglio nel medal match della coppia composta da Damiana Paolacci (Fiamme Oro) e Marco Coco (Fiamme Oro). Anche loro reduci da una buona qualifica (144/150), si sono arresi allo spareggio. A completare il podio la coppia formata da Eleonora Ruta (Fiamme Oro) e Francesco Bernardini (Fiamme Oro), che dopo il 143/150 delle qualifiche si è ripetuta nel bronze medal match contro Sara Bongini (Fiamme Oro) e Andrea Galardini (Fiamme Oro) per 43/48.

Nella Fossa Olimpica, invece, si sono imposti Gaia Ragazzini (Carabinieri) e Diego Valeri (Marina Militare), vittoriosi nel medal match con 145/150 su Alessia Mellone di Eboli ed Emanuele Bernasconi (Carabinieri). Terzo posto infine per Isabella Cristiani (Marina Militare) e Lorenzo Franquillo (Marina Militare), bravi a regolare nel match decisivo Erica Sessa (Fiamme Oro) e Giulio Nelli (Fiamme Oro) con 45/50.