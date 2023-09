Europei maschili volley 2023, De Giorgi: “Dobbiamo pensare a noi e a chiudere bene il girone”

Ferdinando De Giorgi, ct dell’Italia maschile di volley, ha parlato ai canali della Federazione in vista dei due impegni di Ancona valevoli per gli Europei maschili 2023: “Nel corso di questa prima fase, l’obiettivo è quello di continuità nelle situazioni di gioco. Dovremo essere bravi a pensare a noi e chiudere al meglio il girone. Siamo concentrati al presente, mentre alla prossima fase ci penseremo solo dopo la fine dei gironi. Nelle partite finora disputate c’è stata la giusta intensità, specialmente contro una squadra di livello come la Serbia, e la squadra è cresciuta“. Hanno poi preso la parola anche alcuni giocatori.

LEANDRO MOSCA – “Anche se siamo già qualificati agli ottavi, daremo il massimo nelle prossime due gare e siamo contenti di scendere in campo ad Ancona. In quanto marchigiano spero di mettere piede in campo. Sono certo che la mia terra ci aiuterà con il suo calore e per me sarà una grande emozione giocare di fronte a loro. Proveremo a restare concentrati per fare bene contro Svizzera e Germania. Per me è un onore far parte di questo gruppo fantastico“.

FABIO BALASO – “Non dobbiamo pensare agli avversari ma solo a noi e a giocare il miglior volley possibile. Il successo ai danni della Serbia ci ha ribadito che a livello di gioco siamo a un buon punto, nonostante alcune difficoltà. Le partite sono diverse tra loro e le difficoltà sono dietro l’angolo, ma dobbiamo vivere ogni partita e giocare punto dopo punto. Spero che il pubblico venga a sostenerci perché ne abbiamo bisogno“.

MATTIA BOTTOLO – “Penso che la prima parte della rassegna sia stata positiva. Dovremo avere lo stesso approccio contro Svizzera e Germania e focalizzarci sul nostro gioco. Non posso che essere felice di fare tappa in una terra come le Marche che mi ha accolto due anni fa e che sto apprezzando molto. Mi reputo soddisfatto del mio personale, penso di aver maturato la consapevolezza di indossare questa maglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra“.